Владимир Путин назвал главные качества лидера

Президент России Владимир Путин назвал порядочность главным лидерским качеством в современном мире. По его словам, если этого фундамента нет, все остальное бессмысленно.

Президент также отметил, что одной порядочности недостаточно, так как лидеру необходим и профессионализм и современные знания, сообщает «РИА Новости».

«Поэтому, второе, я бы сказал — умение постоянно учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя», — заключил глава государства.