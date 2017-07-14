Владимир Путин назвал главные качества лидера
Президент России Владимир Путин назвал порядочность главным лидерским качеством в современном мире. По его словам, если этого фундамента нет, все остальное бессмысленно.
Президент также отметил, что одной порядочности недостаточно, так как лидеру необходим и профессионализм и современные знания, сообщает «РИА Новости».
«Поэтому, второе, я бы сказал — умение постоянно учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя», — заключил глава государства.
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