Владимир Путин может первым проехать по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин должен первым проехать по Крымскому мосту через Керченский пролив после его введения в эксплуатацию, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Наш лидер, наш президент, поскольку мост — это его детище непосредственно, это его инициатива была. Это самый большой мост в мире на сегодня. Для крымчан это дорога жизни», — сказал Аксенов.

При этом он предложил не загадывать заранее.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым с материковой частью России. Длина конструкции составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, сообщает «Национальная служба новостей».