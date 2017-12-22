Владимир Путин может первым проехать по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин должен первым проехать по Крымскому мосту через Керченский пролив после его введения в эксплуатацию, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Наш лидер, наш президент, поскольку мост — это его детище непосредственно, это его инициатива была. Это самый большой мост в мире на сегодня. Для крымчан это дорога жизни», — сказал Аксенов.
При этом он предложил не загадывать заранее.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым с материковой частью России. Длина конструкции составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, сообщает «Национальная служба новостей».
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