Владимир Путин: «МАКС-2017» развивает авиаотрасль России

Президент России открыл авиационный салон «МАКС-2017» в подмосковном Жуковском.

Владимир Путин выступил с речью, во время которой заявил, что проведение авиасалона «МАКС» будет способствовать развитию кооперации в авиационной отрасли, а также продвижению российской продукции на международные рынки.

Он добавил, что во время выставки пройдут конференции и семинары по актуальным вопросам развития отрасли, запланирован целый ряд переговоров и подписание крупных контрактов, которые дадут толчок к дальнейшему развитию промышленности России.

Международный авиационно-космический салон проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Свою продукцию представят более 650 российских и зарубежных компаний, сообщает ТАСС.