Владимир Путин не любит появляться перед телекамерами

Президент России Владимир Путин признался, что не любит появляться на телеэкране. Глава государства припомнил, что впервые стал появляться в выпусках новостей, когда приехал в Москву и стал работать в Администрации президента.

«По каким-то текущим конкретным вопросам какая-то информация от меня исходила, но я вообще не очень это... любил. Да и не могу сказать, что сейчас очень люблю», - признался Путин, отвечая на вопрос о том, любит ли он появляться перед телекамерами.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, напрягает ли его присутствие телекамеры.

«Дело не в том, что напрягало или не напрягало. Дело в том, что это не было до этого времени частью моей жизни», - пояснил президент.

Путин также признался, что самым неприятным для него моментом является необходимость макияжа, подчеркнув, что для телеведущих это естественно.

«Но было неприятным, знаете, что? То, что для вас является естественным. Это всякий макияж и так далее», - цитирует ТАСС слова президента.