Владимир Путин лично протестирует Керченский мост

Президент России утвердительно ответил на вопрос по поводу его желания лично протестировать Керченский мост после завершения его постройки в 2018 году, сообщает Regnum.

Владимир Путин принял участие на проходящем в Санкт-Петербурге IV Медиафоруме общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», на котором присутствовало свыше 500 журналистов со всей страны.

Президент отметил, что сам будет управлять автомобилем, чтобы проверить весь участок дороги. Марка автомобиля не указывалась.

Полноценное движение по Керченскому мосту планируется открыть в декабре 2018 года. Протяженность моста составит 19 километров. Помимо автомобильной трассы, по мосту пройдет и железнодорожное полотно. Поезда по нему запустят не раньше 2019 года.

Керченский мост и автомобильные подходы станут частью автострады А-290 Керчь - Новороссийск. Сооружение раскинется между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла и Тузлинскую косу.

