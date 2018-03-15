Владимир Путин: В космосе есть чем заняться
Президент России Владимир Путин рассказал о планах России по исследованию космоса.
«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследования Марса», - уточнил президент.
По его словам, беспилотные полеты начнутся уже в 2019 году. Кроме того, Путин рассказал о планах запуска миссии в сторону Марса.
Не останется без внимание и спутник Земли – Луна.
«Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода», — цитирует «РИА Новости» слова президента.
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