Владимир Путин: В космосе есть чем заняться

Президент России Владимир Путин рассказал о планах России по исследованию космоса.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследования Марса», - уточнил президент.

По его словам, беспилотные полеты начнутся уже в 2019 году. Кроме того, Путин рассказал о планах запуска миссии в сторону Марса.

Не останется без внимание и спутник Земли – Луна.

«Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода», — цитирует «РИА Новости» слова президента.

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Места: Россия
События: космос, наука
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