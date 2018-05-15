Владимир Путин на КАМАЗе опробовал Крымский мост
Президент России на КАМАЗе возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые первыми прокатились по Крымскому мосту.
Мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 километров).
Путь от Краснодарского края до Керчи занял у Владимира Путина 16 минут.
Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая, передает РИА Новости.
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