Владимир Путин на КАМАЗе опробовал Крымский мост

Президент России на КАМАЗе возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые первыми прокатились по Крымскому мосту.

Мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 километров).

Путь от Краснодарского края до Керчи занял у Владимира Путина 16 минут.

Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая, передает РИА Новости.

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