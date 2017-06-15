Владимир Путин: Мы жили под санкциями всегда
Президент России ответил на вопрос о влиянии санкций на российскую экономику.
Владимир Путин заявил, что сама история России показывает, что мы жили под санкциями с того момента, как Россия начала вставать на ноги.
Он добавил, что в Сенате США опять законопроект возник по поводу ужесточения санкций.
По его мнению, в США идет внутриполитическая борьба. Он убежден, что если даже не было ситуации с Крымом, в США нашли бы иной вариант для сдерживания России, отмечает Life.ru.
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