Владимир Путин: Мы жили под санкциями всегда

Президент России ответил на вопрос о влиянии санкций на российскую экономику.

Владимир Путин заявил, что сама история России показывает, что мы жили под санкциями с того момента, как Россия начала вставать на ноги.

Он добавил, что в Сенате США опять законопроект возник по поводу ужесточения санкций.

По его мнению, в США идет внутриполитическая борьба. Он убежден, что если даже не было ситуации с Крымом, в США нашли бы иной вариант для сдерживания России, отмечает Life.ru.