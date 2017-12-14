Владимир Путин: Игорь Сечин мог бы и прийти в суд

«Русская Планета» рассказывает о самых актуальных, интересных и необычных ответах президента в режиме онлайн.

На вопрос корреспондента относительно правовой реальности в России, когда глава «Роснефти» имеет право вообще не приходить на суд, в котором замешен, в то время как любого другого гражданина уже давно насильно притащили в суд в отличие от чиновника.

Владимир Путин ответил, что только следствие имеет право определять правомерность действий участников дела, и если были каких-либо нарушения со стороны Игоря Сечина, суд должен был на них отреагировать.

Сам президент считает, что Игорь Сечин мог бы действительно прийти в суд для дачи показаний, но если нарушений процедуры нет, то тогда нет и причины для беспокойства, несмотря на возмущение общественности, о котором президент РФ в курсе.

Владимир Путин заверил, что судебную систему и дальше нужно укреплять.

Пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным началась 14 декабря в 12:00.

Накануне пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Владимирович готовился к конференции без сна и отдыха последние двое суток.