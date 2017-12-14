Владимир Путин: Игорь Сечин мог бы и прийти в суд

«Русская Планета» рассказывает о самых актуальных, интересных и необычных ответах президента в режиме онлайн.

На вопрос корреспондента относительно правовой реальности в России, когда глава «Роснефти» имеет право вообще не приходить на суд, в котором замешен, в то время как любого другого гражданина уже давно насильно притащили в суд в отличие от чиновника.

Владимир Путин ответил, что только следствие имеет право определять правомерность действий участников дела, и если были каких-либо нарушения со стороны Игоря Сечина, суд должен был на них отреагировать.

Сам президент считает, что Игорь Сечин мог бы действительно прийти в суд для дачи показаний, но если нарушений процедуры нет, то тогда нет и причины для беспокойства, несмотря на возмущение общественности, о котором президент РФ в курсе.

Владимир Путин заверил, что судебную систему и дальше нужно укреплять.

Пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным началась 14 декабря в 12:00.

Накануне пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Владимирович готовился к конференции без сна и отдыха последние двое суток.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Роснефть
Следующая новость Авторы вопросов Владимиру Путину получили по заслугам

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО