Владимир Путин: Экономика России вышла из рецессии
Президент России назвал выход российской экономики из рецессии одним из главных событий 2017 года.
Он добавил, что экономика уже вошла в стадию устойчивого развития и роста, а от нее, по словам президента, зависят все другие сферы, в том числе социальная, а также уровень доходов граждан, обороноспособность страны и ее безопасность.
Владимир Путин отметил, что в России в 2017 году стали подниматься заработные платы, в среднем на 3%.
Он добавил, что в разных регионах страны рост происходит по различным схемам, и поэтому пока не всем это заметно.
Президент также отметил укрепление обороноспособности России, передает Interfax.
Следующая новость Генерал боснийских хорватов Слободан Праляк выпил яду
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии