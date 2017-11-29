Владимир Путин: Экономика России вышла из рецессии

Президент России назвал выход российской экономики из рецессии одним из главных событий 2017 года.

Он добавил, что экономика уже вошла в стадию устойчивого развития и роста, а от нее, по словам президента, зависят все другие сферы, в том числе социальная, а также уровень доходов граждан, обороноспособность страны и ее безопасность.

Владимир Путин отметил, что в России в 2017 году стали подниматься заработные платы, в среднем на 3%.

Он добавил, что в разных регионах страны рост происходит по различным схемам, и поэтому пока не всем это заметно.

Президент также отметил укрепление обороноспособности России, передает Interfax.