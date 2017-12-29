Владимир Путин не допустит повышения квартплаты в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах.
Поручение должно быть выполнено до 31 марта 2018 года.
Отдельное поручение получило Министерство обороны РФ, которому необходимо до 15 января 2018 года провести проверку фактов необоснованного повышения размера платы граждан, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях которых расположены объекты Минобороны, передает Interfax.
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