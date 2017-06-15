Владимир Путин не допустит превращения России в халифат

Президент РФ Владимир Путин заверил, что не допустит превращения России в халифат.

«Ну уж, этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», - заявил российский президент, отвечая на вопрос режиссера Оливера Стоуна о том, станет ли Москва халифатом.

Путин также заявил, что ни одна мировая религия не может быть источником зла, выразив надежду, что шииты и сунниты, являющиеся основными направлениями ислама, смогут когда-нибудь преодолеть глубокие противоречия между собой.

Документальный фильм о Владимире Путине, снятый режиссером Оливером Стоуном, транслирует телеканал Showtime. Российские зрители смогут увидеть все четыре серии документального фильма «Путин» в эфире «Первого канала» с 19 июня, сообщает агентство Nation news.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость ФАС обязала продавцов делать скидки покупателям

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО