Владимир Путин не допустит превращения России в халифат

Президент РФ Владимир Путин заверил, что не допустит превращения России в халифат.

«Ну уж, этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», - заявил российский президент, отвечая на вопрос режиссера Оливера Стоуна о том, станет ли Москва халифатом.

Путин также заявил, что ни одна мировая религия не может быть источником зла, выразив надежду, что шииты и сунниты, являющиеся основными направлениями ислама, смогут когда-нибудь преодолеть глубокие противоречия между собой.

Документальный фильм о Владимире Путине, снятый режиссером Оливером Стоуном, транслирует телеканал Showtime. Российские зрители смогут увидеть все четыре серии документального фильма «Путин» в эфире «Первого канала» с 19 июня, сообщает агентство Nation news.