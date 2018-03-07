Владимир Путин: Дональд Трамп произвел хорошее впечатление

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп произвел на него очень хорошее впечатление.

Владимир Путин пояснил, что Дональд Трамп вникает в проблемы при беседе, и умеет слушать собеседника, а значит, по словам президента России, с таким человеком можно находить компромиссы.

Также он добавил, что Дональд Трамп более предсказуем, чем американская система, которая уже начала поедать саму себя, и ее деятельность становится совершенно непредсказуемой, передает Interfax.