Владимир Путин: Дональд Трамп произвел хорошее впечатление
Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп произвел на него очень хорошее впечатление.
Владимир Путин пояснил, что Дональд Трамп вникает в проблемы при беседе, и умеет слушать собеседника, а значит, по словам президента России, с таким человеком можно находить компромиссы.
Также он добавил, что Дональд Трамп более предсказуем, чем американская система, которая уже начала поедать саму себя, и ее деятельность становится совершенно непредсказуемой, передает Interfax.
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