Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на саммите G20

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться входе саммита «двадцатки», который состоится в начале июля в Гамбурге.

«Встреча будет», - цитирует ТАСС помощника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера. Он отметил, что формат и повестка предстоящей встречи еще не определены. При этом добавил, что темы разговора будут задаваться американским лидером.

В Кремле также подтвердили вероятность встречи глав двух держав.