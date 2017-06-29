Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на саммите G20

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться входе саммита «двадцатки», который состоится в начале июля в Гамбурге.

«Встреча будет», - цитирует ТАСС помощника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера. Он отметил, что формат и повестка предстоящей встречи еще не определены. При этом добавил, что темы разговора будут задаваться американским лидером.

В Кремле также подтвердили вероятность встречи глав двух держав.

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Места: Россия, США
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