Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретят Новый год в кругу родных

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев встретят Новый год в кругу родных. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он сказал: «Путин будет традиционно встречать Новый год в кругу родных, близких и друзей. Для него это семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой». Песков отметил, что в свободное время Путин будет заниматься спортом: играть в хоккей и плавать.

Дмитрий Медведев, по словам пресс-секретаря Натальи Тимаковой, также встретит праздники в семейном кругу. «На Новый год глава правительства будет в Москве, в кругу семьи и друзей, потом, возможно, покатается на лыжах в Сочи», - рассказала она «Интерфаксу».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что «в Сочи становится все лучше и лучше», хваля горнолыжные трассы в Красной Поляне.