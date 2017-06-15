Владимир Путин: Бюджетникам вернут деньги в 2018 году
Президент России заявил, что правительству уже поручено проиндексировать зарплаты работников бюджетной сферы, которые не попали в категории «майских указов» 2012 года.
Он согласен, что наряду с инфляцией и растущими ценами, с бюджетными работниками поступили несправедливо.
Владимир Путин пообещал принять все возможные меры, чтобы исправить ситуацию в 2018 году, отмечает RG.ru.
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