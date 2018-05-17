Владимир Путин и Башар Асад встретились в Сочи
Президент России Владимир Путин провел переговоры в Сочи с главой Сирии Башаром Асадом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Асад посетил Сочи с рабочим визитом. Вместе с тем, Песков не рассказал о теме переговоров двух лидеров.
Ранее президенты России и Сирии уже общались в летней резиденции Владимира Путина.
Кроме того, Асад 20 ноября уже посещал Сочи, однако о ней стало известно только через день, сообщает «РИА Новости».
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