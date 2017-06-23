Владимир Познер раскритиковал Сталина

Известный российский журналист Владимир Познер обвинил главу СССР Иосифа Сталина в многочисленных потерях народа в Великой Отечественной войне из-за неготовности руководства страны вести военные действия и предшествующих репрессий.

Познер также отметил, что Сталин не имеет отношения к победе над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

«В результате сталинских репрессий Красная армия была фактически обезглавлена. Около половины всего командного состава, то есть тридцать пять тысяч человек, были расстреляны или попали в тюрьму», – написал Познер на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что в ужасной войне победил именно народ, подвиг которого невозможно переоценить, сообщает «Федерал пресс».