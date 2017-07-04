Владимир Мединский не приедет на защиту своей диссертации

Министр культуры РФ Владимир Мединский подозревается в нарушении при защите диссертации, а также в ее лженаучной ценности.

Докторскую степень по истории Владимира Мединского оспаривают в сетевом сообществе «Диссернет». Работа министра на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» вызывает всеобщие споры и разногласия.

Диссертация министра культуры будет рассмотрена 7 июля советом Белгородского университета, отмечает Interfax.

Сам автор присутствовать на рассмотрении не сможет – он улетает в Китай. Владимир Мединский написал письмо с извинениями комиссии университета, а также заявил, что по поводу своей диссертации написал статью, которая появится в прессе 5 июля.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минкультуры
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