Владимир Мединский открыл «Ночь музеев» в Москве

Министр культуры России Владимир Мединский открыл в Москве «Ночь музеев».

«Мы открываем сегодня двенадцатую «Ночь музеев», - сказал он. Глава Минкульта отметил, что первоначально в акции принимали участие в основном столичные музеи, а с 2013 года мероприятие стало всероссийским. Тема 2018 года – «Шедевры из запасников», передает ТАСС.

Мединский отметил, что посетители музеев видят лишь 7-8% фондов. Из 89 млн музейных экспонатов постоянно выставляются около 7 млн.

«Ночь музеев» - акция, приуроченная к Международному дню музеев. Впервые она состоялась в 1997 году.