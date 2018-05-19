Владимир Мединский открыл «Ночь музеев» в Москве
Министр культуры России Владимир Мединский открыл в Москве «Ночь музеев».
«Мы открываем сегодня двенадцатую «Ночь музеев», - сказал он. Глава Минкульта отметил, что первоначально в акции принимали участие в основном столичные музеи, а с 2013 года мероприятие стало всероссийским. Тема 2018 года – «Шедевры из запасников», передает ТАСС.
Мединский отметил, что посетители музеев видят лишь 7-8% фондов. Из 89 млн музейных экспонатов постоянно выставляются около 7 млн.
«Ночь музеев» - акция, приуроченная к Международному дню музеев. Впервые она состоялась в 1997 году.
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