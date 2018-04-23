Владимир Машков предложил переименовать «Табакерку»

Новый художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков предложил переименовать учреждение на «Театр Олега Табакова».

«Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова», — цитирует «РИА Новости» слова актера.

Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщает «РИА Новости».