Владимир Машков предложил переименовать «Табакерку»
Новый художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков предложил переименовать учреждение на «Театр Олега Табакова».
«Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова», — цитирует «РИА Новости» слова актера.
Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщает «РИА Новости».
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