Владимир Маркин стал председателем комитета РФС по безопасности
Новым председателем комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками стал экс-руководитель управления взаимодействия со СМИ СКРФ Владимир Маркин.
Такое решение было принято на заседании исполкома РФС, проходящее сегодня в Доме футбола в Москве, сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.
Маркин являлся главой управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ с 13 сентября 2007 года. Осенью 2016 года он был освобожден от занимаемой должности. Кроме того, он является первым заместителем генерального директора ПАО «РусГидро».
Следующая новость Фигурант дела о захвате «Норд-Оста» частично признал вину
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии