Владимир Маркин стал председателем комитета РФС по безопасности

Новым председателем комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками стал экс-руководитель управления взаимодействия со СМИ СКРФ Владимир Маркин.

Такое решение было принято на заседании исполкома РФС, проходящее сегодня в Доме футбола в Москве, сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

Маркин являлся главой управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ с 13 сентября 2007 года. Осенью 2016 года он был освобожден от занимаемой должности. Кроме того, он является первым заместителем генерального директора ПАО «РусГидро».