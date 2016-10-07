Владимир Маркин освобожден от занимаемой должности в СКР

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий официального представителя Следственного комитета России Владимир Маркина от занимаемой должности.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что свой пост может оставить и глава СКР Александр Бастрыкин.

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Места: Россия
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