Владимир Кличко продал халат за 215 тысяч долларов

Боксерский халат Владимира Кличко продан с аукциона в Лондоне.

По словам спортсмена, средства, вырученные от продажи халата, будут направлены на благотворительность, передает «Экономика сегодня».

В этом халате украинский боксер выходил на последний в своей карьере поединок с британским атлетом Энтони Джошуа. Бой закончился для Кличко поражением.

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