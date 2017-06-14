Владимир Жириновский задаст президенту РФ каверзный вопрос
Лидер партии ЛДПР примет участие в «Прямой линии» с Владимиром Путиным, чтобы задать ему вопрос о правильности распределения мест в Государственной Думе.
Владимир Жириновский хочет узнать, считает ли президент справедливым, что на выборах в Госдуму 2016 года «Единая Россия» получила 54% голосов, но при этом заняла 76% мандатов.
Лидер ЛДПР готов предложить новую систему подсчетов итогов результатов парламентских выборов, о чем он и сообщит Владимиру Путину.
По его мнению, единороссов в парламенте должно быть 246, а их – 343, отмечает официальный сайт ЛДПР.
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