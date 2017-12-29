Владимир Жириновский стал кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом в президенты России, выборы которого состоятся в марте 2018 года.

Таким образом, Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом на пост главы государства на президентских выборах 2018 года.

Политик получил удостоверение кандидата, а также попросил ЦИК «повнимательнее посмотреть и создать равные условия ведения агитационной кампании в СМИ для всех кандидатов». На данный момент документы в ЦИК намерены подать еще 50 человек.

25 декабря ЦИК отказал в регистрации оппозиционеру Алексею Навальномк из-за непогашенной судимости. Накануне он обжаловал это решение в Верховном суде. Кроме того, в регистрации было отказано скандальному бизнесмену Сергею Полонскому, так как он предоставил неполный пакет документов, сообщает «Интерфакс».