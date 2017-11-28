Владимир Жириновский против молодых президентов
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил против молодых кандидатов в президенты.
По его мнению, государством не должен управлять человек, которому меньше 50 лет, так как до этого возраста люди не обладают необходимыми знаниями.
Кроме того, он отметил, что обновление и омоложение должно происходить только на низком уровне.
Ранее Жириновский предложил ввести в школах 12 класс, чтобы дети не ошиблись в выборе профессии, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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