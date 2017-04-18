Владимир Жириновский принял в Госдуме гостей из КНДР

Представители посольства Северной Кореи побывали на встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, на которой услышали в свой адрес и в адрес своей страны слова поддержки.

Делегация Северной Кореи в России во главе с полномочным министром Чжон Хеп Зином побывала в Госдуме, сообщает официальный сайт ЛДПР.

Председатель ЛДПР отдельно остановился на боевом духе граждан Северной Кореи.

«Сильный дух, решительность позволили КНДР добиться по-настоящему независимого статуса для своей страны. И вот уже 60 лет КНДР живет под мирным небом, тогда как многие другие страны зависят от западных покровителей или же, за свое непослушание, подвергаются агрессии», – подчеркнул Владимир Жириновский.

«Мы восхищены решимостью народа КНДР, который выразил готовность дать военный отпор даже такому мощному государству, как США. Армия КНДР насчитывает порядка миллиона воинов, еще более 4 миллионов человек в ополчении – это одна из крупнейших военных группировок в мире. Кроме того, страна обладает ядерным оружием, что позволяет ей вести равный диалог с любым потенциальным агрессором. И, конечно, мы осуждаем любые санкции против КНДР», – отметил лидер ЛДПР.

В свою очередь, господин Зин пообещал доложить о содержании беседы правительству КНДР в Пхеньян.