Владимир Жириновский остался председателем ЛДПР на четыре года

Председателем партии ЛДПР вновь стал Владимир Жириновский. На съезде партии было принято единогласное решение о его переизбрании.

Устав партии устанавливает четырехлетний срок службы председателя, при этом ограничений по количеству сроков нет.

По сообщению ТАСС, на съезде избрали новый состав Высшего совета ЛДПР. Теперь вместо 11 человек в него войдут лишь 7. Два срока подряд этот совет возглавлял вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Занимать этот пост больше двух сроков нельзя.

Состав Высшего совета полностью изменился. В него, помимо Владимира Жириновского, вошли депутаты Госдумы Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин, Борис Чернышов.

Напомним, что сегодняшний съезд является 30-м по счету съездом партии ЛДПР.