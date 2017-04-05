Владимир Жириновский: Немецкая армия появится на территории Украины летом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовящейся новой провокации со стороны Украины в адрес России с привлечением немецкой армии, пишет ТК Звезда.

По его мнению, войска войдут на Украину по приглашению президента страны, чтобы после создать имитацию разгрома украинской армии, и таким образом немецкая армия намеренно столкнется на границе с русскими солдатами.

«По плану, летом должна начаться очередная заварушка на территории Украины, где украинская армия будет, по их сценарию, разгромлена. Немецкая армия без НАТО вступает на защиту, по приглашению президента Украины, и происходит столкновение между русскими и немцами», - заявил Жириновский.

Он добавил, что подобная провокация уже готовилась летом прошлого года, но, по его словам, обстановка в Сирии не позволила осуществить Украине тактический маневр.

Вспомнив о событиях в Петербурге, Жириновский не исключил причастности к теракту украинских националистов.