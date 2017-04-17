Владимир Жириновский: КНДР плевать на то, что Америка считает себя великой

Глава ЛДПР Владимир Жириновский дал свою оценку ситуации относительно последних событий вокруг КНДР, сообщает официальный сайт ЛДПР.

В Вашингтоне недооценили решимость Северной Кореи, маленькая страна продемонстрировала, что не боится обострения конфликта с Америкой, считает Владимир Жириновский.

«Что сейчас делают американцы? Они проверяют всех на вшивость и смотрят, как другие страны отреагируют на это. Вообще, идет силовой вариант, я говорил об этом раньше. Это попытка проверить всю планету. Первые удары они будут наносить и наносят по мусульманскому миру, там для них сейчас враг номер один. Следом Дальний Восток, это тоже входит в их план обострения конфликта», - заявил он.

Также он разъяснил и вероятность будущих конфликтов, касающихся возможной Третьей Мировой войны.

«Сейчас в мире существует шесть фронтов возможной Третьей Мировой войны. Балканы полыхали, сейчас более-менее утихло там. Украину подожгли – там будет все полыхать в огне войны до середины века. Кавказ горел, сейчас только тише стало, спокойнее. Потом Сирия, Афганистан и Дальний Восток – вот это зоны риска. И периодически американцы будут ворошить там угли, раздувая костер войны, чтобы держать эти регионы в напряжении, ослабляя их постоянными внутренними столкновениями противоборствующих сторон. Это нужно США, чтобы держать союзников в узде, оставаясь сильнее».

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