Владимир Жириновский допустил появление своего преемника во главе ЛДПР

Руководитель Либерально-демократической партии России сменится, когда придет время, заявил Владимир Жириновский, которого партийный съезд в очередной раз избрал главой ЛДПР.

Владимир Жириновский допустил, что однажды у партии появится другой руководитель, передает ТАСС. «Придет время и на съезде партии другие фамилии будут в бюллетене для выборов председателя и в Высший совет», - сказал лидер, завершая работу 30-го съезда.

По его словам, партия не должна замыкаться, в ней не должно быть вечных должностей и одних и тех же лиц.

Съезд также избрал новый состав Высшего совета партии на ближайшие четыре года. Ранее в него входили 11 человек. Сейчас же состав совета сокращен до семи партийцев, он изменился полностью, за исключением входящего в него по статусу лидера ЛДПР.

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