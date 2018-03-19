Владимир Чижов объяснил причину шумихи по делу Скрипаля

Лондон умышленно раздувает скандал вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, чтобы отвлечь внимание общественности от проблем, связанных с выходом Великобритании из ЕС.

Таково мнение постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова. «Думаю, такую линию можно объяснить рядом политических факторов: британское правительство испытывает в последнее время немалые трудности на переговорах с ЕС по Brexit», - цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что последние выборы были не очень удачными для британских консерваторов. К тому же они пока не могу предоставить населению ожидаемые от них результаты, в том числе и по Brexit.

«Так что проблем было много, и то, чего, видимо, не хватало, если руководствоваться британскими классическими традициями, это хорошего старомодного шпионского скандала. Вот он и появился», - заключил дипломат.