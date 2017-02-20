Владельцы паспортов ДНР или ЛНР не смогут въехать в Белоруссию

Владельцы паспортов, выданных в ДНР и ЛНР, не смогут по эти документам въехать на территорию Белоруссии, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

По его словам, признание Россией документов ДНР и ЛНР не вносит никаких корректив в работу белорусского погранведомства. Бычковский пояснил, что в настоящий момент граждане по этим документам въехать в Белоруссию на границе с Украиной и Евросоюзом не могут.

Также будет нарушением законодательства и въезд их через российско-белорусский участок границы. Он уточнил, что это больше компетенция министерства внутренних дел, поскольку у Белоруссии нет пограничников на российском направлении.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», сообщает «Интерфакс».