Владельцы карт Visa будут платить комиссию за снятие денег в банкомате

Владельцы банковских карт платежной системы Visa в скором времени будут платить комиссию за снятие денежных средств в банкоматах.

По данным источников, Visa разрешила банкам-владельцам банкоматов брать комиссию с клиента за снятие наличных.

Ранее правила платежных систем запрещали взывать комиссию. Уточняется, что комиссию за снятие денег с карты берет выпустивший ее банк, а потом рассчитывается с владельцем банкомата.

Размер межбанкoвской комиссии устанавливают платежные системы: у Mastercard это 0,5 процента от суммы транзакции, у Visa - 0,45 процента + 3 рубля, у системы «Мир» - 0,45 процента. Снятие наличных в банкоматах организаций, выпустивших карту, является бесплатным, а некоторые банки не берут комиссию за снятие, выплачивая межбанковскую комиссию из собственных средств.

Новая тарифная политика Visa предполагает, что эквайеры смогут брать комиссию за снятие наличных по картам Visa, только если другие системы изменят свои правила аналогичным образом.

Mastercard поддержала эти изменения и может изменить свои тарифы в ближайшие месяцы, рассказали газете «Ведомости» два банкира.