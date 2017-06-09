Владельцев животных призовут к ответственности

Парламент рассмотрит проект федерального закона «Об ответственном обращении с животными» на одном из ближайших заседаний, сообщила председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

По ее словам, новый закон поможет прекратить случаи живодерства в стране. Будет введен запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, запрет на размещение в открытом доступе соответствующего контента.

Депутат также отметила, что безответственных владельцев, выгоняющих своих питомцев на улицу, ждет административная ответственность.

Кроме того, законопроект предполагает создание списка потенциально опасных пород собак, перечень которых будет устанавливать Правительство. Владельцы таких пород будут обязаны зарегистрировать своих собак и выгуливать их будет можно только на поводке и с намордником. А также будет установлена административная ответственность для владельца, если его животное нанесет ущерб здоровью или имуществу других граждан, пишет «Парламентская газета».