Владельцам домашних животных грозят штрафы
В законопроекте об ответственном обращении с домашними животными, который находится на рассмотрении в Госдуме, есть положение, запрещающее выгуливать собак и кошек на детских площадках.
Согласно предложению авторов документа, в песочницах следует устанавливать соответствующие запретительные таблички. За их игнорирование владельцев домашних питомцев будут наказывать штрафами.
По мнению главы думского комитета по экологии Ольги Тимофеевой, эффект от данной меры будет заметен в течение нескольких лет, сообщает «Парламентская газета».
В ближайшее время депутаты намерены рассмотреть законопроект во втором чтении, а принять его предполагают до окончания весенней сессии.
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