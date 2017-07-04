Владельцам домашних животных грозят штрафы

В законопроекте об ответственном обращении с домашними животными, который находится на рассмотрении в Госдуме, есть положение, запрещающее выгуливать собак и кошек на детских площадках.

Согласно предложению авторов документа, в песочницах следует устанавливать соответствующие запретительные таблички. За их игнорирование владельцев домашних питомцев будут наказывать штрафами.

По мнению главы думского комитета по экологии Ольги Тимофеевой, эффект от данной меры будет заметен в течение нескольких лет, сообщает «Парламентская газета».

В ближайшее время депутаты намерены рассмотреть законопроект во втором чтении, а принять его предполагают до окончания весенней сессии.