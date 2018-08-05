Сын владельца сети оружейных магазинов застрелился в столице

В Москве нашли мертвым сына председателя совета директоров оружейной компании Николоза Хубутии. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

26-летнего мужчину с огнестрельным ранением в квартире на улице Малая Бронная в столице обнаружила домработница, передает ТАСС. При этом квартира была заперта изнутри.

Отец убитого Михаил Хубутии являлся учредителем организации «Союз грузин России», в 33 года занял должность министра торговли московской области. Сейчас Хубутии владеет магазинами по продаже оружия «Кольчуга» и «Торговым домом «Шатер», является управляющим выставочным комплексом «Гостиный двор».

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