Сын владельца сети оружейных магазинов застрелился в столице

В Москве нашли мертвым сына председателя совета директоров оружейной компании Николоза Хубутии. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

26-летнего мужчину с огнестрельным ранением в квартире на улице Малая Бронная в столице обнаружила домработница, передает ТАСС. При этом квартира была заперта изнутри.

Отец убитого Михаил Хубутии являлся учредителем организации «Союз грузин России», в 33 года занял должность министра торговли московской области. Сейчас Хубутии владеет магазинами по продаже оружия «Кольчуга» и «Торговым домом «Шатер», является управляющим выставочным комплексом «Гостиный двор».