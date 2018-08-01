Владелец строительного рынка решил не делиться с офицерами ФСБ

В Москве арестовали двух офицеров управления «М» ФСБ, которое занимается борьбой с коррупцией в МВД, МЧС, Минюсте и подведомственных ему ФСИН и ФССП.

По версии следствия, сотрудники ФСБ Никитюк и Струков причастны к афере по отчуждению половины активов коммерческой структуры, которой принадлежал строительный рынок «На Остаповской». За это они обещали «решить вопрос» по сносу павильонов. Сделку предлагалось оформить на стороннего человека.

Позже рынок снесли, но его владелец получил компенсацию в размере 90 миллионов рублей. Испугавшись, что деньги придется делить с офицерами, предприниматель написал на них заявление. Офицеры ФСБ вину не признают.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов подтвердил, что задержание сотрудников ФСБ не связано с их деятельностью по разоблачению злоупотреблений в тюремном ведомстве, сообщает «НСН».

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