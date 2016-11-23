Владелец «Спартака» Федун опроверг информацию об уходе Карреры в знак протеста

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не собирается уходить из команды нынешней зимой. Такое заявление сделал владелец клуба Леонид Федун.

- Кто-то специально вбрасывает информацию, чтобы расшатать команду. Информация о Каррере – это полная глупость, - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Ранее сайт Чемпионат.com сообщил о том, что Каррера недоволен трансфером голкипера «Амкара» Александра Селихова, который не был с ним согласован. Кроме того, итальянскому специалисту предлагают футболистов, в которых он также не заинтересован.

Сообщалось также, что Каррера общался на эту тему с руководством красно-белых и написал отдельное письмо Федуну, в котором уведомил, что в случае повторения подобных ситуаций по окончании первой части сезона он покинет клуб, доработав три оставшихся матча.