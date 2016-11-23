Владелец «Спартака» Федун опроверг информацию об уходе Карреры в знак протеста

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не собирается уходить из команды нынешней зимой. Такое заявление сделал владелец клуба Леонид Федун.

- Кто-то специально вбрасывает информацию, чтобы расшатать команду. Информация о Каррере – это полная глупость, - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Ранее сайт Чемпионат.com сообщил о том, что Каррера недоволен трансфером голкипера «Амкара» Александра Селихова, который не был с ним согласован. Кроме того, итальянскому специалисту предлагают футболистов, в которых он также не заинтересован.

Сообщалось также, что Каррера общался на эту тему с руководством красно-белых и написал отдельное письмо Федуну, в котором уведомил, что в случае повторения подобных ситуаций по окончании первой части сезона он покинет клуб, доработав три оставшихся матча.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Пятеро украинских военных погибли и семеро ранены при попытке прорыва на юге ДНР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО