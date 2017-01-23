Владелец обрушившегося конного клуба в Бердске помещен под домашний арест

Владелец конного клуба «Аллюр» в Бердске, обрушение крыши которого привело к гибели людей, отправлен судом под домашний арест.

Ранее ему было предъявлено обвинение по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие ходатайствовало о заключении предпринимателя под стражу, полагая, что он может скрыться от расследования, воспрепятствовать ему или оказать давление на свидетелей. Однако суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает РИА ФедералПресс.

Агентство отмечает, что владелец клуба принес свои извинения пострадавшим и родственникам погибших в результате инцидента.

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