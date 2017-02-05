«ВКонтакте» попала в десятку самых популярных сайтов мира

Российская социальная сеть «ВКонтакте» заняла шестую строчку в данном рейтинге. На предпоследнем месте топ-10 расположился «Яндекс».

Бесспорными лидерами рейтинга остаются Facebook, Google, а также YouTube. В России продолжает расти число пользователей соцсетей, - сообщает «Экономика сегодня».

Отмечалось, что самыми популярными сайтами среди россиян стали «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook.

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