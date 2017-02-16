«ВКонтакте» начала борьбу с «группами смерти»
Социальная сеть «ВКонтакте» призвала пользователей информировать о подозрительных страницах для последующей их блокировки.
Администрация соцсети будет закрывать доступ к страницам, содержащим хештеги, связанные с «группами смерти».
Впрочем, владельцам заблокированных аккаунтов дадут возможность объяснить причину размещения записи, имеющей какое-либо отношение к суициду. В зависимости от его ответа, руководство сети примет решение о дальнейших действиях, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя ресурса Евгения Красникова.
Ранее в правительстве заявили, что группы в соцсетях, посвященные суициду, стали причиной гибели 800 детей.
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