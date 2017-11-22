МГУ включили в топ-5 вузов стран БРИКС

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова переместился с седьмого на пятое место в рейтинге стран БРИКС QS World University Rankings.

МГУ удалось вырваться в первую пятерку из нескольких сотен высших учебных заведений Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Ректор Виктор Садовничий отметил, что международные научные проекты делают МГУ заметнее в мире с каждым годом. «Этот успех отражает возросшую активность университета в глобальном научном и образовательном пространстве, а также демонстрирует востребованность выпускников МГУ среди работодателей», - цитирует его «Интерфакс».

В нынешнем году рейтинг QS возглавил Университет Синьхуа. На втором месте , Пекинский университет, третью строчку занимает Университет Фудан, четвертую - Китайский университет науки и технологий.