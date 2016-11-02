ФСБ включила объединение «Аум Синрике» в список террористических организаций
Международное религиозное объединение «Аум Синрике» включено в список террористических организаций, деятельность которых запрещена в России.
На данный момент в этом списке значатся 26 российских, иностранных и международных организаций, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности.
Ранее, 20 сентября 2016 года Верховный суд России принял решение о признании «Аум Синрике» террористической организацией. Решение вступило в силу 25 октября.
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