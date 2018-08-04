Вклады малого и среднего бизнеса в банках будут застрахованы

С 1 января 2019 года представители малого и среднего бизнеса смогут претендовать на получение страховой выплаты в результате банкротства банковской организации. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Как уточняет «Газета.ru», на момент банкротства микропредприятия должны числиться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Исключение из перечня после наступления страхового случая не является препятствием к получению выплаты.

Ранее сообщалось, что глава государства подписал закон, изменяющий систему расчета имущественного налога.