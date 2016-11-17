Визит Путина в Японию намечен на 15-16 декабря 2017 года

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, все формальности по визиту президента РФ Владимира Путина в Японию улажены, глава государства отправится в Токио 15-16 декабря.

Ушаков подчеркнул также, что двусторонний диалог между Россией и Японией ведется весьма активно. Недавно в Стране восходящего солнца побывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, тесные контакты с коллегами поддерживает также министр иностранных дел Сергей Лавров, ведутся консультации по линии совета безопасности.

- Совсем недавно, 15 ноября, состоялось заседание межправительственной комиссии, которую возглавляет с нашей стороны первый вице-премьер Игорь Шувалов, а с японской – министр иностранных дел Фумио Кисида, - цитирует Ушакова ТАСС.

Кроме того, 3 ноября в Москве состоялось первое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам активизации сотрудничества России и Японии.