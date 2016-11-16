Визит Обамы в Грецию послужил поводом для акции протеста
Визит действующего президента США Барака Обамы в Грецию в рамках заключительного тура спровоцировал акцию протеста в Афинах.
По данным греческих СМИ, в массовых беспорядках приняли участие несколько десятков человек. Направленных на их усмирение полицейских они забросали бутылками с зажигательной смесью. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, сообщает «Экономика сегодня».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Обама намерен попросить власти Греции закрыть порты страны для российских военных кораблей.
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