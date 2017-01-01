Визит Маккейна в Мариуполь спровоцировал обострение ситуации в Донбассе

Заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что посещение американским сенатором Джоном Маккейном Мариуполя вечером 31 декабря спровоцировало обострение ситуации на южной границе республики.

«Ваша борьба — это наша борьба, и мы победим вместе», — заявил Маккейн в Мариуполе, выразив надежду, что территория ДНР будет «освобождена» Вооруженными силами Украины в 2017 году.

Сразу после его посещения армия Украины на Мариупольском направлении открыла массированный огонь по селам Коминтерново, Саханка и Ленинское. Причем в этот район, под Старогнатовку, ВСУ перебросили в нарушение «Минска-2» две самоходные гаубицы «Акация», - привел Басурин данные разведки.

- Увеличение количества обстрелов на южных рубежах республики свидетельствует о том, что командование 36 отдельной бригады морской пехоты (размещена в районе Мариуполя) решило рьяно показать свою пресловутую боеспособность, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По словам представителя силовых структур ДНР, несмотря на договоренность о полном прекращении огня с 24 декабря, ВСУ за сутки 357 раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения.

- Украинские боевики за прошедшие сутки 357 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 79 мин калибром 82 и 120 мм, а также 246 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение, — рассказал Басурин.

Он уточнил, что под огонь ВСУ за прошедшие сутки «новогоднего перемирия» попали также Горловка, поселки Зайцево и Широка Балка, город Ясиноватая и села Крутая Балка и Васильевка к северу от него, а также зоны Петровского района Донецка — поселки Александровка и Трудовские.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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