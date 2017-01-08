Вице-спикер Верховной Рады оконфузилась

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко перепутала Евросоюз и Россию. В своей записи в соцсети политик указала, что санкции стоили Москве 17 миллиардов долларов.

Геращенко дала ссылку на статью из газеты «Экономическая правда», в которой сказано: «В результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро».

По данным украинского издания «Вести», которые приводит Lenta.ru, когда пользователи соцсети указали Геращенко на ошибку, она удалила свою запись.