Вице-спикер Верховной Рады оконфузилась
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко перепутала Евросоюз и Россию. В своей записи в соцсети политик указала, что санкции стоили Москве 17 миллиардов долларов.
Геращенко дала ссылку на статью из газеты «Экономическая правда», в которой сказано: «В результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро».
По данным украинского издания «Вести», которые приводит Lenta.ru, когда пользователи соцсети указали Геращенко на ошибку, она удалила свою запись.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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